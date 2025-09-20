140 viviendas entregadas a familias de firmantes del Acuerdo de paz de 2016 en Caldono, Cauca

Palabras de Gustavo Petro en el municipio de La Dorada

Se trata de una entrega del Ministerio de Vivienda y y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización en la que participó el presidente Gustavo Petro, cómo parte del cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en 2016 y para 140 familias, de las cuales el 92% corresponde a comunidades étnicas, 128 indígenas y 1 negra, y el 11 % restante a personas con discapacidad.

Es un predio, de 4,4 hectáreas ubicadas en una zona que ha estado marcada la violencia como lo es Caldono, Cauca y que hoy comenzará a albergar a estas familias.

Jhan Carlos Moreno, firmante de paz beneficiado, aseguró que esta entrega garantiza el cumplimiento de las garantías por las que se acogieron al proceso.

“Esto hace parte de la construcción de paz, para que nuestros hijos no cojan otros caminos”, dijo

En este precio serán construidas en total 1500 viviendas, en un proyecto que contemplará redes de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, vías internas y plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales.