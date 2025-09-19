“Voces de Esperanza” para decirle no a la explotación sexual comercial de menores de edad

Este 23 de septiembre será alzada la voz en Cartagena, en el conversatorio “Voces de Esperanza”, un espacio donde los verdaderos protagonistas serán niñas, niños y adolescentes, recordándonos que sus sueños, su libertad y su dignidad deben ser protegidos siempre.

El evento será en la Plaza San Pedro Claver a las 4:00 p.m. para difundir y a multiplicar este mensaje de amor y compromiso: Que nadie se quede en silencio cuando la niñez necesita ser defendida.

Invitan las Organizaciones Sociales Civiles (OSC) como DREMO-Esperanza y Libertad, Child Liberation Foundation - CLF ATAM, Centro de Cultura Afrocaribe, Fundación Madre Herlinda Moises, Protec, Fundación Sus Propósitos, Fundación Nacidos con Propósito, Caribe Afirmativo, Semillero de investigación STOP ESCNNA – UNICOLOMBO, Corgestacol, Red Tamar y el Programa Talitha Qum-Arquidiócesis de Cartagena.