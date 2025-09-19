Tunja debatió el papel del hidrógeno en la transición energética

En el marco del Tercer Congreso Nacional de Transición Energética, realizado en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja, la experta europea Carmen Font de Font Corporation, destacó el papel del hidrógeno en la transformación energética. «…Se necesitan desarrollar ecosistemas de transición energética y producción de hidrógeno a nivel local…», afirmó durante su intervención.

Font señaló que los proyectos de inversión deben ir de la mano con las políticas nacionales y regionales, articulando esfuerzos entre el sector público y privado. «…Lo que se está implantando en Europa y potenciando muchísimo es una colaboración pública-privada, y en Colombia también debe facilitarse la atracción de inversión y la implementación de proyectos locales…», explicó.

La especialista enfatizó la importancia de los ecosistemas empresariales para alcanzar impactos reales en la generación de empleo y en la competitividad del hidrógeno. «…Un proyecto solo no hace nada, necesitamos varios proyectos que tengan efecto multiplicador, tanto en generación económica como en producción de energías renovables…», aseguró.

En relación con la financiación, Font expuso ejemplos de programas europeos que apoyan a startups y pequeñas empresas en el desarrollo de proyectos piloto, con el fin de escalar soluciones energéticas sostenibles. «…El futuro de Colombia está en la transición energética, y siempre hay inversiones internacionales interesadas en empresas innovadoras…», concluyó.