TransCaribe Kids: los niños, ejemplo de amor y sentido de pertenencia por el sistema

Santiago tiene siete años, es un niño apasionado por los carros y por la mecánica. Les dice a sus papás que sueña con ser conductor de TransCaribe. “Nos dijo que quería venir al Patio Portal a conocer a su futuro jefe y los buses, hoy está muy emocionado de conocer a todo el personal”, relata su madre, Dorelcy Lara.

Cuenta Dorelcy que su hijo siempre prefiere que, cuando tiene que salir con sus papás, que lo lleven en TransCaribe, en vez de su propio carro particular. Y que le encanta ver videos en Youtube que muestren el Patio Portal y los buses del sistema.

Santiago fue uno de los cinco niños invitados por el SITM a la primera jornada recreativa de TransCaribe Kids, para conocer los buses y las instalaciones de la entidad, y participar de juegos y dinámicas de aprendizaje sobre el sistema.

“TransCaribe es de todos los cartageneros, y de la mano de nuestro alcalde Dumek Turbay, con todas las acciones e iniciativas en pro del sistema, buscamos que la ciudad vuelva a recuperar el cariño y el orgullo por su SITM. Nos encanta haber recibido a estos niños que nos regalan su cariño, y que nos llenan de motivación para seguir trabajando diariamente. Y a través de ellos, nuestros usuarios del futuro, queremos seguir afianzando el sentido de pertenencia por un sistema que es suyo”, explicó Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.

Los niños participaron de actividades lúdicas, recreativas y pedagógicas, y conocieron el edificio administrativo, el Centro de Control, el Patio Portal y los patios donde son despachados los vehículos, y aprendieron cómo funciona el sistema que tanto los apasiona.

Emmanuel fue otro de los pequeños que asistió a la jornada. Su madre, Leidy Puello, cuenta que por su casa pasa la ruta A107, y cada vez que el bus se acerca, Emmanuel corre a la terraza para verlo pasar. “Tiene su propia tarjeta de usuario, para él es imprescindible, porque él es feliz poniendo la tarjeta en el torniquete y yendo a todos lados en TransCaribe”, confiesa.

En la jornada, Emmanuel cumplió su sueño de conocer el Patio Portal, y sentarse en la silla de los conductores dentro de un bus. Así como él, también estuvo Kilian Andrés, de solo dos años, el más pequeño de los niños que asistieron a la jornada.

“Él quería que le celebráramos el cumpleaños con motivo de Transcaribe, porque ama montarse en Transcaribe. Vimos el video en redes sociales, y quería venir a conocer la empresa, porque cuando está en el bus, no se quiere bajar y hasta llora. Cuando salimos siempre me pide que lo monte en el X101 o en el X106. Y me pide que le ponga videos de los buses, le pide la tarjeta a su abuela para usarla. Está muy feliz de haber venido”, contó su mamá, Geraldin Monterrosa.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El sistema de los cartageneros continuará realizando estas jornadas de TransCaribe Kids para formar y conocer a sus usuarios del futuro, cumplir su sueño de conocer las instalaciones de la entidad, y promover en ellos el sentido de pertenencia y la cultura ciudadana en el transporte masivo. Los padres de familia interesados en que sus hijos participen, pueden contactar a TransCaribe a través de las redes sociales oficiales.