Street Jazz: arte callejero en Mompox que marca pauta y estilo

Si hay un evento que resalta la calidad de los jóvenes músicos bolivarenses y su capacidad para animar espacios abiertos e icónicos del ya connotado encuentro en esta su décima primera versión es el Mompox Jazz Festival.

Como viene siendo ya tradicional desde hace varios años, los dúos o tríos de street jazz, suelen colocar la nota artística previa y fresca en diferentes sitios estratégicos en el distrito turístico e histórico de Mompox.

En el marco de este nuevo Festijazz, músicos entusiastas de la ‘Tierra de Dios’ y jóvenes estudiantes e igualmente egresados de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, hacen parte activa en este importante certamen organizado y liderado por la Gobernación de Bolívar a través del Instituto Departamental de Turismo y Cultura [ICULTUR].

Para el gobernador, Yamil Arana Padauí, la puesta en marcha de este ‘estilo callejero’, imprime sabrosura y versatilidad cultural al evento.

“Queremos que se exprese el sentir de los bolivarenses, lo que somos, lo que hay, lo que hacemos, nuestras culturas y tradiciones. Y una muy buena manera de demostrar esa calidad en la expresión, que denote la sutileza de este ritmo musical el cual se relaciona en demasía con la cultura de los ríos, son los grupos de street jazz, los cuales vienen efectuando sus presentaciones en parques y sitios referentes aquí en Mompox”, manifestó el gobernador Arana en un recorrido efectuado por las distintas plazas del distrito.

Los lugares donde estarán durante este primer día de Festijazz 2025 serán: Aeropuerto de Mompox, stand de Marca Bolívar, Feria Artesanal, Agenda Académica, Plaza El Moral, Portales de La Marquesa y Plaza de la Concepción.