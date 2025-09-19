Sicarios asesinaron a hombre en vía pública de San José de los Campanos, en Cartagena

Cartagena

Un hombre de 28 años identificado como Harold Junior Escobar Peinado es la más reciente víctima de los sicarios en el sur de Cartagena. Esta vez el crimen ocurrió en el barrio San José de los Campanos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con versiones preliminares entregadas por la Policía, dos sujetos que iban en una motocicleta lo abordaron a la altura de un reconocido supermercado ubicado en la entrada del barrio, el parrillero desenfunda un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

Harold Junior quedó sin vida de manera instantánea en plena vía pública. Minutos después, varios familiares llegaron desconsolados a la escena del crimen mientras unidades de la Sijín realizaban la inspección técnica.

La Policía confirmó que el occiso presentaba una anotación judicial por el delito de porte ilegal de armas de fuego (2023).