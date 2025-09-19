Plantón en el Parque de los Hippies: residentes protestarán por el ruido excesivo en el sector

Aproximadamente. 1.000 personas recorrieron hasta las 8 de noche el corredor de la carrera Séptima hasta llegar al parque de los Hippies. / Caracol Radio

Bogotá D. C.

Habitantes del barrio de Chapinero Alto, donde se localiza el Parque de los Hippies en el oriente de Bogotá, realizarán este viernes, 19 de septiembre, un plantón en el que protestarán por el ruido excesivo, la contaminación, la acumulación de basuras, la invasión del espacio público y demás problemáticas asociadas a la vida nocturna en este sector de la ciudad.

Habitualmente, estos problemas se presentan durante los fines de semana, con el desarrollo de eventos autorizados por el Distrito, como señala la ciudadanía. Estas actividades se extienden hasta altas horas de la noche.

Cabe señalar que el Parque de los Hippies es un parque público, donde se reúnen estudiantes de diversas universidades del sector, al igual que habitantes de la ciudad en general.

No obstante, quienes viven en la zona hacen énfasis en que el uso del suelo es mixto: residencial y comercial. “De acuerdo al censo que hicimos, hay 52 negocios, entre tiendas, cigarrerías, estancos, cantinas y demás. Estos establecimientos producen bastante ruido porque no cumplen las normas de insonorización”, asegura uno de los habitantes del barrio.

Incluso, estas personas hacen mención del “consumo y venta de sustancias psicoactivas y de bebidas alcohólicas a gran escala”.

“Otro problema es que los andenes, especialmente, en la calle 60 y en la calle 59 Bis, se nos han convertido en una invasión: se han convertido en parqueadero de motocicletas y carros bloqueando la entrada a los edificios”.

Plantón en el Parque de los Hippies de Bogotá este viernes

La concentración que organizan los habitantes del sector dará inicio sobre las 7:30 p. m. de este viernes. Se trata del segundo plantón pacífico que realizan los residentes de esta zona en demanda de “la restitución de los derechos vulnerados a la tranquilidad y el descanso por el alto ruido de los establecimientos y el comercio”.

La Secretaría de Gobierno y la Alcaldía de Chapinero acompañarán el plantón. Justamente, estas entidades informan que en lo corrido de este año han recuperado más de 10 mil metros cuadrados de espacio público en la zona.

No obstante, las denuncias de los habitantes persisten, y en cambio, indican que no se han presentado cambios verdaderos en la situación.

Una de las voceras del plantón compartió que “nosotros tuvimos un espacio en julio en el que expusimos a los ediles de la localidad la problemática, que va más allá del ruido y del funcionamiento de los establecimientos sin regulación sonora y con horarios extendidos”.

Por otra parte, la vocera señaló que el Parque de los Hippies “es un territorio en disputa de las bandas de microtráfico de drogas. Si tú caminas por el sitio, no te demoras 10 pasos en que ya te estén ofreciendo cualquier tipo de estupefaciente. Incluso se ha registrado uno que otro muerte, a causa de riñas”.

La mujer concluye que “estamos en medio de todas estas problemáticas y todo esto nos tiene agotados, el no poder dormir, el ver cómo se ha deteriorado visualmente el sector, el mal manejo de las basuras por parte de estos establecimientos (...) y todo esto en narices de la Policía Nacional, porque el CAI de Chapinero se encuentra justo en la mitad del parque, y también nos sentimos completamente abandonados por esa institución”.