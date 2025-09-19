Palenque, historia y literatura en FestiJazz

La escritora Rosmery A.H., de la diaspora palenquera, llega hasta Mompox para conversar sobre San Basilio de Palenque de los años 50, a propósito de su novela Azabache: Crónicas de Antonia.

Esta novela, ganadora de la convocatoria Impulso IPCC en 2022, trae al presente la realidad de Palenque desdr la mirada de las mujeres de la época. Antonio Pérez Tejedor, su protagonista, existió en la vida real, es la bisabuela de la autora.

Esta será una tertulia cultural imperdible, junto a la también escritora Mafe Piñeres, una máquina del tiempo, una mirada al territorio para narrarlo y narrarnos

📆 Viernes 19 de septiembre

🕓 4:00 pm

📍 Casa Cabildo Sena

✨ Entrada libre

Sobre la autora

Rosmery Paola Armenteros Herrera es una mujer de la diáspora palenquera. Es profesional en Ingeniería Electrónica y escritora, becada por el Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes con el diplomado de Gestión cultural y gobernanza. Miembro del Consejo Distrital de Artes Literarias de Cartagena de Indias. Actualmente tiene once obras publicadas en Amazon. Una de ellas “Azabache: Crónicas de Antonia” fue ganadora de la convocatoria Impulso en la categoría “Artes Literarias” del Instituto de Patrimonio y Cultural de Cartagena (IPCC). Panelista del tercer encuentro de estudios Afro-Latinoamericanos de la Universidad de Harvard en el panel “Reflexiones sobre identidad y memoria en la literatura afrocolombiana y caribeña” con su ponencia “La emigración de la mujer palenquera y sus orígenes”. Tallerista infantil de escritura creativa con enfoque étnico y creación de personajes.