Oker llega al Festijazz: un nuevo ritmo de seguridad en Mompox

Mompox, la ciudad donde el tiempo se desliza al compás del río Magdalena, se engalana con el Festijazz 2025. En esta edición, la melodía de la seguridad se refuerza con un nuevo integrante: Oker, el canino entrenado que llega para sumarse a la estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes” de la Policía Nacional.

Así como el jazz fusiona diversos estilos musicales, Oker llega para complementar el trabajo de los uniformados, aportando su olfato experto en la detección de sustancias ilícitas y su presencia disuasoria para garantizar la convivencia pacífica de propios y turistas.

El recibimiento de Oker fue cálido y festivo. Niños, jóvenes y adultos se acercaron a saludarlo, reconociendo en él un símbolo de protección y bienestar. Su llegada no solo refuerza la seguridad, sino que también genera un ambiente de confianza y cercanía entre la comunidad y la fuerza pública.

“Oker es un miembro valioso de nuestro equipo y su incorporación al Festijazz refuerza nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los asistentes”, afirma el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante en Bolívar. “Estamos seguros de que su presencia contribuirá a que este evento cultural se viva en un ambiente seguro y tranquilo, donde la música y la convivencia sean los protagonistas.”

La presencia de Oker en el Festijazz es una muestra del compromiso de la Policía Nacional con la innovación y la búsqueda de nuevas estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana. Su llegada marca un nuevo ritmo en la sinfonía de seguridad que se vive en Mompox durante este importante evento cultural.