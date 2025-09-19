Lluvia de éxitos y alegría en la primera noche del Festival de Jazz de Mompox

Desde las 7 de la noche, más de 5 mil personas se dieron cita en el emblemático Parque del Jazz para disfrutar de un evento gratuito que quedará en la memoria de propios y visitantes.

La velada reunió a destacados artistas invitados del género jazz, pero también tuvo momentos inolvidables con las presentaciones de Chabuco, Gusy y Tony Dize, quienes pusieron a vibrar a la multitud con su talento y energía en el escenario.

A pesar de la fuerte lluvia que acompañó la noche del jueves y se extendió hasta la madrugada del viernes, los asistentes permanecieron firmes, cantando y celebrando cada interpretación. Paraguas en mano, ovaciones y aplausos fueron la respuesta de un público que no permitió que el aguacero apagara la emoción de la música.

El concierto ratificó al Festival de Jazz de Mompox como un referente cultural y turístico del Caribe colombiano, un espacio donde convergen tradición, diversidad musical y la alegría de una ciudad que abre sus puertas al mundo.

Hoy la gran fiesta continúa con presentaciones en parques y plazas, el festival del frito momposino, una feria cultural y una pasarela de Marca Bolívar.

La jornada termina con el segundo concierto con las presentaciones de Majo Rivera, Jazz and Jam, Gilbert Santa Rosa, Jessi Uribe, Elder Dayan Díaz y Cris y Ronny.