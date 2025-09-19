Explíquele al país por qué no investigó la corrupción en la salud: Idárraga a exfiscal Barbosa
El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, cuestionó al exfiscal Francisco Barbosa por atacar al presidente Gustavo Petro sin argumentos.
La descertificación de Estados Unidos a Colombia sigue generando choques y cuestionamientos para el presidente Gustavo Petro. Uno de ellos fue Francisco Barbosa, quien lo acusó de ser el culpable de esta decidiendo del gobierno de Donald Trump.
Al respecto, el secretario de Transparencia de la Presidencia, salió en defensa del alto mandatario, y arremetió contra el exfiscal y las cuentas que no le ha entregado al país sobre su gestión.