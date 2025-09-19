Concierto Viva la Salsa: Horarios y cierres viales

Uno de los conciertos más esperados por los amantes de la música salsa es el evento ‘Viva la Salsa’ que se realiza en el Estadio el Campín, en esta oportunidad celebrando el día del amor y la amistad.

El evento reúne a grandes exponentes del género como: Fruko y sus tesos, Jerry Rivera, Víctor Manuelle, Óscar D’León, Yiyo Sarante, El gran combo de Puerto Rico y el Conjunto Clásico.

Además, contará con tarima giratoria lo que permite que los horarios se cumplan, además de garantizar que cada artista tenga su propio montaje de sonido.

Horarios:

El Estadio el Campín abrirá sus puertas para recibir a cientos de amantes de la música desde las 3:30pm

José Ricardo (artista revelación): 5:30 pm

Fruko y sus Tesos: 6:00 pm

Jerry Rivera: 7:00pm

Victor Manuelle: 8:15pm

Óscar D’León: 9:45pm

Yiyo Sarante: 11:00pm

El gran combo de Puerto Rico: 12:00 am

Conjunto Clásico: 1:30am

Cierres viales:

Cierre de la calzada norte de la calle 53B Bis entre carrera 28 y avenida carrera 30 en avenida NQS, incluido sendero peatonal norte.

Cierre total de la calle 57A entre avenida NQS y acceso Parqueadero Norte

Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la avenida calle 57, incluido el sendero peatonal del costado occidental.

Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B Bis entre carrera 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS), incluidos senderos peatonales norte y sur.

Cierre total carrera 28 entre calle 53B Bis y calle 53B, se deberá implementar carril de acceso controlado a los residentes de la transversal 28 (costado oriental) entre calle 53B Bis y avenida calle 57.

Cierre del carril oriental de la calzada oriental de la avenida NQS (avenida carrera 30) entre calle 53B y calle 57A

Desvíos autorizados

Las personas que circulen en sentido sur – norte por la avenida NQS y desean tomar la calle 53B Bis al oriente y la carrera 24 al norte, deberán continuar al norte por la avenida NQS – diagonal 61C al oriente – avenida carrera 24 al norte por donde se empalman con su recorrido habitual.

Quienes circulen en sentido sur – norte por la avenida NQS y deseen tomar la calle 53B Bis al oriente y calle 57 al oriente, deberán continuar al norte por la avenida NQS - Diagonal 61C al oriente – transversal 25 al sur – calle 57 al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.

Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la avenida NQS y deseen tomar la calle 57A al oriente, deberán continuar al norte por la avenida NQS - Diagonal 61C al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.

Las personas que circulen en sentido sur – norte por la avenida NQS y deseen tomar la calle 53B al oriente, podrán tomar la calle 51 al oriente – carrera 27 al norte – calle 53 al oriente y/o calle 53B al oriente por donde se empalman con su recorrido habitual.

Rutas de Transmilenio:

Adicionalmente TransMilenio ofrece 13 servicios troncales en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, en la troncal NQS Central, con la operación habitual de los viernes (4, B72, C25, C30, D21, G30, H21, H72, L25, B11, E42, G11 y G42).

TransMiZonal ofrece 27 rutas que transitan por los alrededores del estadio El Campín, con cobertura en puntos estratégicos, como las calles 63 y 53, y la avenida NQS, facilitando la movilidad en la zona de influencia del evento.

Al cierre del concierto, TransMilenio habilitó el servicio en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN con rutas con destino hacia los portales de la 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas.