Operación de muelle 13 de Buenaventura se mantendrá suspendida: tribunal dejó en firme orden de ANLA

Caracol Radio conoció el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que deja en firme la suspensión de las operaciones del muelle 13 de Buenaventura, ordenado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el pasado 2 de enero.

Se trata de una decisión del 17 de septiembre que negó la medida cautelar solicitada por el Grupo Portuario, encargado de la concesión del muelle, que pretendía tumbar la suspensión preventiva y transitoria impuesta por la ANLA.

Se consideró en el análisis de las pruebas y argumentos expuestos, que no se evidencia que exista una adecuada caracterización de los componentes físico, biótico y socioeconómico, así como una valoración de los impactos ambientales acorde con las condiciones actuales del área de influencia y actividades desarrolladas dentro de la operación del puerto.

También se definió que las medidas de manejo impuestas por la ANLA son suficientes y eficaces para determinar los impactos ocasionados y atenderlos; cabe recordar que la suspensión de la operación del muelle, se da por no cumplir las normas ambientales y presuntas irregularidades en el proceso de concesión.