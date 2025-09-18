En Cartagena DATT realizó controles al mal parqueo en el barrio Lo Amador

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), sigue reforzado su lucha contra el mal parqueo en la ciudad, intensificando los operativos de control en el barrio Lo Amador, uno de los sectores más afectados por la ocupación indebida del espacio público vehicular.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la jornada, las unidades operativas del DATT realizaron recorridos para identificar y sancionar vehículos mal estacionados o en estado de abandono que obstruyen la movilidad y ponen en riesgo la seguridad vial.

Como parte de la estrategia, también se llevaron a cabo acciones pedagógicas con los residentes y propietarios de establecimientos comerciales del sector, a quienes se les recordó la importancia de asumir una corresponsabilidad activa en el respeto por las normas de tránsito.

“Estos operativos no solo buscan sancionar, sino también generar conciencia ciudadana sobre la necesidad de mantener las vías despejadas para garantizar la seguridad y fluidez del tráfico”, manifestó José Ricaurte , director del DATT.

Actualmente en Colombia, la multa por estacionar en sitios prohibidos asciende a 604.000 pesos, conforme al Código Nacional de Tránsito. Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para adoptar un comportamiento responsable y respetuoso en las vías de la ciudad.

La campaña de control y sensibilización del DATT continuará en otros barrios de Cartagena, como parte de la estrategia integral por una movilidad más segura, eficiente y respetuosa para todos los ciudadanos.