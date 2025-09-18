Dispositivo de amor y amistad contará con más 3.000 policías en Cartagena

Con un mensaje dirigido a todas las familias cartageneras, turistas y visitantes, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena redoblarán esfuerzos para que en materia de prevención se reduzcan las muertes por hechos de intolerancia, en la celebración del Día del Amor y la Amistad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Desde puntos de afluencia masiva de personas, los funcionarios de la Policía Nacional entregan volantes y brindan recomendaciones puntuales a los ciudadanos, para que, en estas festividades de Amor y Amistad, reine la calma, la mesura, la sana convivencia, evitando los enfrentamientos entre vecinos, familiares y amigos.

Asimismo, se contará con un dispositivo de más de 3 mil hombres y mujeres, quienes tendrán dedicación exclusiva en el despliegue de actividades relacionadas con la tranquilidad y protección de los habitantes de la metropolitana, y en aras de prevenir la comisión de hechos delictivos y conductas que afecten el desarrollo de la celebración.

En este sentido ha preparado un decálogo con recomendaciones para que la comunidad adopte buenos comportamientos en la celebración de las mencionadas fiestas de Amor y Amistad.

La campaña hace énfasis en que se debe poner en práctica el valor de la tolerancia, ser muy comprensivos, pacientes y transigentes.

“En este mes de Amor y Amistad, disfrute con los seres que tanto ama, resuelva sus diferencias a través del diálogo”, propone la Policía Nacional a la comunidad.