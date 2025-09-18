Colpensiones dará más de mil bonos por 2.350.000 pesos: requisitos y quiénes pueden participar

A través de su página web, Colpensiones anunció el lanzamiento del sorteo “Ahorrar es Ganar” como una forma de reconocer el esfuerzo de ahorro por parte de sus afiliados. En él, se hará efectiva la entrega de un total de 1.040 bonos, cada uno de ellos tiene un valor de 2.350.000 pesos.

Este concurso fue creado para conmemorar los diez años del lanzamiento del Programa Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), y los ganadores recibirán bonos de consumo que podrán redimir en los grandes supermercados aliados del programa a nivel nacional. Cada uno de estos se entregará en tres fechas puntuales entre septiembre de 2025 y enero de 2026.

¿Cómo se repartirán los bonos?

De acuerdo a Colpensiones, los bonos de consumo para los ganadores se entregarán de la siguiente manera:

Primer sorteo (18 de septiembre de 2025): Se distribuirán 208 bonos entre los participantes que hayan hecho ahorros entre el 1 de enero y el 31 de agosto.

Segundo sorteo (20 de noviembre de 2025): Se distribuirán 312 bonos entre los participantes que hayan hecho ahorros entre el 1 de enero y el 31 de octubre.

Tercer sorteo (22 de enero de 2026): Se distribuirán 520 bonos entre los participantes que hayan hecho ahorros entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

En ese orden de ideas, el sorteo de los bonos será progresivo hasta completar los 1.040 que estarán disponibles. Asimismo, estos no son acumulables ni transferibles; por lo tanto, cada ganador solamente podrá recibir uno.

¿Quiénes pueden participar?

La principal condición que pone Colpensiones para participar de este sorteo es realizar un ahorro de mínimo 100.000 pesos. Si una persona hace un depósito mayor, tiene más posibilidades de ganar uno de los bonos. Asimismo, recibirá una oportunidad adicional en caso de que su depósito supere los 400.000 pesos.

Ahora bien, si un afiliado decide ahorrar el monto máximo de 2.200.000, vigente durante el año 2025, no solamente recibirá un total de 38 oportunidades para ganar uno de los bonos, sino que además recibirá los siguientes beneficios por parte de Colpensiones.

Podrá acceder a un seguro de vida gratis.

Recibirá una pensión de vejez en caso de que el ahorro realizado le ayude a completar las semanas requeridas para que se le otorgue este dinero.

“Todas las personas que hagan su ahorro; tendrán, entre otros beneficios, un seguro de vida e incapacidad por enfermedades graves y desmembración”, explica Paola Palmariny, vicepresidenta comercial y de servicio al ciudadano de Colpensiones.

La entidad notificará directamente a los afiliados que ganaron los 1.040 bonos disponibles. Asimismo, se les indicarán las fechas y los pasos a seguir para que puedan reclamar su respectivo premio.

Según cifras de Colpensiones, había un total de 6.966.002 afiliados hasta marzo de 2025. De ellos, aproximadamente un 40% son cotizantes activos y realizan sus aportes por montos entre uno y dos salarios mínimos.