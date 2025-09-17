Tribunal anula nombramiento de Diego Arenas como alcalde de Ciudad Bolívar por falta de arraigo

Colombia

La Sección Primera, Subsección B del Tribunal anuló el artículo 1, numeral 2 del Decreto 260 del 29 de julio de 2024, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, que oficializaba el nombramiento de Arenas. Según el fallo, Arenas no presentó pruebas que evidenciaran un arraigo “habitual, continuo y frecuente” en Ciudad Bolívar durante los dos años previos a su designación.

El Tribunal concluyó que su vínculo con la localidad era “meramente familiar” o “esporádico, episódico, coyuntural, inhabitual e infrecuente”, insuficiente para el cargo de alcalde local, que requiere conocimiento profundo del territorio y sus necesidades.

Reacciones de la concejal Diago

Diana Diago celebró la decisión en sus redes sociales: “¡Ganamos! La justicia me dio la razón. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del nombramiento del alcalde de Ciudad Bolívar Diego Arenas: su nombramiento no cumplía con la ley como se lo advertí desde un principio al alcalde Galán ¡que se hizo el de la vista gorda! Gana Bogotá, gana la transparencia.”

La concejal cuestionó además la responsabilidad del alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, en la designación:

“Nombró un funcionario que no cumplía con los requisitos para ser alcalde local. ¿Por qué siguieron con las mismas prácticas de la señora exalcaldesa Claudia López? ¿Quiénes se están beneficiando?”

Pruebas consideradas insuficientes

Durante el proceso, Arenas presentó certificaciones laborales en dos empresas ubicadas en Ciudad Bolívar y otros documentos relacionados con vínculos familiares y propiedades. Sin embargo, el Tribunal determinó que estas pruebas no acreditaban el arraigo territorial ni el conocimiento necesario de la localidad.

Denuncias previas

Diago había advertido desde el inicio del nombramiento sobre posibles irregularidades, tanto en redes sociales como en el cabildo distrital, y anunció que continuará vigilando los procesos de selección y nombramiento de alcaldes locales para garantizar que los cargos sean ocupados por personas idóneas: “Los bogotanos se respetan señor Alcalde”, concluyó la concejal.