Misión técnica en Países Bajos tendrá presencia de la Alcaldía de Cartagena con Edurbe

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, designó al gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Cartagena y Bolívar – Edurbe S.A., Alfonso Nieves, para participar en la Visita Técnica a Ámsterdam (Países Bajos), que se realizará del 22 al 26 de septiembre de 2025.

La misión, organizada por el Gobierno del Reino de los Países Bajos, tiene como propósito intercambiar experiencias y buenas prácticas en resiliencia urbana, adaptación climática y manejo sostenible del agua, al tiempo que fortalece la cooperación internacional en proyectos estratégicos como el Programa Water as Leverage Cartagena.

La agenda contempla recorridos por proyectos emblemáticos en ciudades neerlandesas y reuniones con instituciones de alto nivel como el Ministerio de Infraestructura y Agua y la Agencia RVO, buscando generar nuevas oportunidades de colaboración en soluciones integrales para ciudades costeras.

“La participación de Edurbe en esta misión internacional representa un paso decisivo hacia la innovación urbana y la preparación de Cartagena frente a los desafíos climáticos. Estamos construyendo una ciudad más resiliente, con aprendizajes que conectan la experiencia local con las mejores prácticas del mundo”, afirmó Alfonso Nieves.

Con esta designación, Edurbe reafirma su papel como aliado estratégico en la transformación urbana de Cartagena, integrando cooperación internacional, sostenibilidad y desarrollo urbano en beneficio de todos los ciudadanos.