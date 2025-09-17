Lucas Hill presenta ‘Camino’ un tributo a las raíces de la música latinoamericana

Lucas Hill es un artista nacido en Bogotá, quien inició sus estudios en guitarra de jazz en la Pontificia Universidad Javeriana y luego se trasladó a Boston en Estados Unidos, donde obtuvo el título de Bachelor in Fine Arts (BFA) en composición. Ha desarrollado proyectos de jazz, entre ellos música para Big Band que ha interpretado en Nueva York, Buenos Aires y Barcelona, así como un disco grabado en Bogotá con un noneto, publicado en 2016 bajo su nombre propio.

Ha publicado dos álbumes: Lucas Hill en 2020, Renacido en 2023 y está próximo a presentar su tercer álbum titulado ‘El sol sale también’. Su música combina elementos del folk, rock, pop y tradiciones latinoamericanas. Las canciones se construyen a partir de letras y estructuras que priorizan el trabajo narrativo y una exploración personal del lenguaje musical.

Lea también: Karol G hace historia al ser la primera colombiana headliner del Festival Coachella 2026

El cantante presenta su canción ‘Camino’ que se convierte en el segundo sencillo de su próximo álbum, es una pieza que se sumerge en el folclor de América Latina mientras despierta la nostalgia y el amor profundo hacia la figura de la abuela. En esta canción, Lucas evoca recuerdos de sus abuelas y de la vida en el campo e invita a reflexionar sobre las raíces y la relación entre la vida rural y el mundo contemporáneo.

“Es una canción muy especial para mí, porque la escribí pensando en mis abuelas que me enseñaron el amor por el campo. Eran caminantes y escribiendo esta canción recordé desde la ciudad cómo era el campo y recordé esa raíz que aprendí desde pequeño. Es una canción que llevo muy cerca del corazón”

La composición de este tema musical tiene origen en el estudio de Lucas de la obra del cantautor y guitarrista Atahualpa Yupanqui y las sambas argentinas, referentes que influyeron en una primera versión la canción eminentemente folclórica y centrada en la guitarra. Aunque inicialmente había quedado relegada entre sus composiciones, sus compañeros músicos y la visión creativa del productor Felipe Álvarez llevaron a renovar la propuesta este tema musical. En lugar de recurrir a los arreglos tradicionales, se grabaron diversos golpes de batería y percusión, que luego se utilizaron para construir el beat.

“A Atahualpa Yupanqui lo descubrí en el camino musical, yo soy guitarrista y oír cómo él entiende la música es impresionante. Es uno de nuestros grandes tesoros de la música latinoamericana”

Le puedes interesar: Un cantante y un empresario, los homenajeados en el 47° Festival Cuna de Acordeones 2.025

La canción expresa también la compleja experiencia de un músico citadino habitando la ruralidad. Lucas ha vivido en Barichara, Santander, en los últimos años, lo que ha cambiado su visión sobre el campo y la ciudad. Reconoce que la perspectiva idealizada del entorno rural contrasta con la riqueza y los retos reales de la vida en provincia, lo que ha significado para él un intenso proceso de adaptación y aprendizaje, reflejado con sensibilidad y profundidad en este nuevo sencillo.

‘El Sol sale también’, será el tercer disco del artista que será presentado en un gran concierto en el Planetario de Bogotá el próximo 18 de septiembre. Las boletas están disponibles en TuBoleta.com

Lucas Hill se ha presentado en escenarios nacionales e internacionales como el Festival Estéreo Picnic en 2023, el Festival ReVersar del Centro Nacional de las Artes en 2024 en Bogotá, y en Bime en España en 2021