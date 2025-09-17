Decisión de la JEP contra las FARC, una esperanza tras 16 años de búsqueda en Nariño

Pasto - Nariño

En las últimas horas se confirmó la primera condena de la Justicia Especial para la Paz, JEP, en contra del secretariado de las FARC en relación al macrocaso 001, secuestro, toma de rehenes y delitos asociados. Decisión que varias víctimas cuestionaron por lo que califican como blandas sanciones frente a la gravedad de los delitos cometidos.

La justicia restaurativa obligará a los siete integrantes del secretariado de las antiguas FARC a realizar durante 8 años acciones como apoyo para la desarticulación de campos minados, trabajos de cuidado del medio ambiente, actividades de memoria y perdón y, quizás la más importante, apoyar los procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas que inicialmente se adelantará en el Valle del Cauca y en el Huila.

Sin embargo, Mariela Ortega, una madre que perdió a su hija hace 16 años por intervención de las FARC, considera que se ha abierto una esperanza para poder encontrar a Helen, aquella joven madre que se perdió en la cordillera nariñense cuando con engaños fue llevada a trabajar en un restaurante, pero no se volvió a saber nada de ella.

“Se ha logrado que esta gente reconozca lo que hicieron y que no se vuelva a repetir esta historia y tanto dolor, tendrán que trabajar arduamente estos 8 años para que se encuentren los restos de las personas que desaparecieron, porque ellos saben dónde están. Mi hija despareció hace 16 años y no se si mi hija vive o si mi hija muere, con lo que van a hacer puedo tener la esperanza de que mi hija aparezca en una de esas fosas”, expresó con una mezcla de esperanza y tristeza la señora Mariela.

La mujer debió hacerse cargo de los tres hijos que tenía su joven hija y en medio de varias dificultades pudo sacarlos adelante, pues el mayor hace parte de las Fuerzas Militares, la segunda hija estudia Peluquería y la menor esta por graduarse del Bachillerato. Mariela hoy vende roscones y gelatinas en un carrito en las calles de Pasto y, de manera constante, visita la sede de la Fiscalía para pre4rguntar por el caso de su hija Helen.

“Cada día me levanto con la esperanza de poder encontrar a mi hija o que me digan que mi hija está en tal parte para yo, como madre, poderle dar una cristiana sepultura. Este es un dolor que no tiene nombre, para mi fuera un milagro de Dios y de la vida misma que me digan dónde está mi hija. Un descanso para esta vida porque el día que desapareció mi hija me robaron la tranquilidad, que si no la encontrara viva, que por lo menos me digan: ‘estos son los restos que quedan de su hija’ y yo, como madre y mis nietos, podamos descansar en paz”, concluye Mariela Ortega.