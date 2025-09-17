Cuerpo de Bomberos atendió 70 casos de incendios vehiculares en Cartagena este año

En medio de una jornada liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), se llevaron a cabo revisiones de extintores, verificaciones técnico-mecánicas y se entregaron recomendaciones de seguridad a los conductores de buses y busetas de servicio público, promoviendo la cultura de la prevención en el transporte urbano.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La actividad estuvo liderada por agentes de tránsito del DATT, personal de educación vial y el comandante Ahizar Fuentes Lizcano, quien destacó la importancia de estas acciones conjuntas para salvaguardar la vida de los ciudadanos:

“Nuestro compromiso es proteger la vida en todos los escenarios, y en las vías es fundamental la articulación institucional para reducir riesgos y estar preparados ante cualquier emergencia”, señaló el comandante Ahizar Fuentes Lizcano.

En lo corrido del año, el Cuerpo de Bomberos ha atendido 70 casos de incendios vehiculares en Cartagena, una cifra que evidencia la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y prevención entre los conductores.

De igual forma, se recuerda a la ciudadanía que no portar el extintor de seguridad o llevarlo vencido constituye una infracción de tránsito tipo C, sancionada con una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV), lo que para este año representa aproximadamente $645.000 COP.

Con estas acciones, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena y el DATT reiteran su compromiso con la seguridad vial, la prevención de emergencias y la protección de la vida.