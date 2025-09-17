Cartagena, sede del Encuentro Nacional Por la Dignidad y Reconocimiento de las Personas Cuidadoras

Cartagena

Del 23 al 25 de septiembre la ciudad de Cartagena acogerá el Encuentro Nacional “Por la Dignidad y el Reconocimiento de las Personas Cuidadoras”, un espacio que busca visibilizar, reconocer y fortalecer el trabajo de los cuidados en Colombia, especialmente el realizado por mujeres en comunidades y territorios del país.

Organizado por la Asociación Funsarep, con el apoyo de la Embajada de Canadá y ONU Mujeres, este evento reunirá a más de 20 organizaciones sociales, lideresas comunitarias, representantes de instituciones públicas, trabajadoras del cuidado y expertas nacionales, para dialogar sobre políticas públicas, buenas prácticas y propuestas colectivas que promuevan un sistema de cuidado justo, digno y sostenible.

Durante tres días, las personas participantes podrán:

● Intercambiar experiencias y aprendizajes sobre el trabajo de cuidados.

● Reflexionar sobre el autocuidado y la construcción de entornos que protejan y dignifiquen a quienes cuidan.

● Participar en conversatorios con representantes del Gobierno Nacional, autoridades locales, organizaciones sociales y especialistas en temas de género, economía del cuidado y derechos humanos.

El evento forma parte del proyecto “Entornos que Cuidan”, que lidera Funsarep con el apoyo de la cooperación internacional, para posicionar el cuidado como un derecho y un pilar esencial para la sostenibilidad de la vida y el bienestar colectivo.

La apertura del encuentro incluirá un intercambio de experiencias entre cuidadoras y organizaciones de base. Posteriormente, se desarrollarán jornadas de reflexión y paneles sobre la Política Nacional del Cuidado, los retos para construir una sociedad del cuidado con enfoque de derechos y el papel de los hombres en la transformación cultural hacia relaciones más equitativas.

El Encuentro se llevará a cabo en la sede de Funsarep, ubicada en Paseo Bolívar #54A-96.