Cartagena, sede del Encuentro Nacional Por la Dignidad y Reconocimiento de las Personas Cuidadoras
El evento se realizará del 23 al 25 de septiembre de 2025
Cartagena
Del 23 al 25 de septiembre la ciudad de Cartagena acogerá el Encuentro Nacional “Por la Dignidad y el Reconocimiento de las Personas Cuidadoras”, un espacio que busca visibilizar, reconocer y fortalecer el trabajo de los cuidados en Colombia, especialmente el realizado por mujeres en comunidades y territorios del país.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Organizado por la Asociación Funsarep, con el apoyo de la Embajada de Canadá y ONU Mujeres, este evento reunirá a más de 20 organizaciones sociales, lideresas comunitarias, representantes de instituciones públicas, trabajadoras del cuidado y expertas nacionales, para dialogar sobre políticas públicas, buenas prácticas y propuestas colectivas que promuevan un sistema de cuidado justo, digno y sostenible.
Durante tres días, las personas participantes podrán:
● Intercambiar experiencias y aprendizajes sobre el trabajo de cuidados.
● Reflexionar sobre el autocuidado y la construcción de entornos que protejan y dignifiquen a quienes cuidan.
● Participar en conversatorios con representantes del Gobierno Nacional, autoridades locales, organizaciones sociales y especialistas en temas de género, economía del cuidado y derechos humanos.
El evento forma parte del proyecto “Entornos que Cuidan”, que lidera Funsarep con el apoyo de la cooperación internacional, para posicionar el cuidado como un derecho y un pilar esencial para la sostenibilidad de la vida y el bienestar colectivo.
La apertura del encuentro incluirá un intercambio de experiencias entre cuidadoras y organizaciones de base. Posteriormente, se desarrollarán jornadas de reflexión y paneles sobre la Política Nacional del Cuidado, los retos para construir una sociedad del cuidado con enfoque de derechos y el papel de los hombres en la transformación cultural hacia relaciones más equitativas.
El Encuentro se llevará a cabo en la sede de Funsarep, ubicada en Paseo Bolívar #54A-96.