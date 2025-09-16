Persecución policial dejó un presunto atracador capturado en el barrio Blas de Lezo

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar a un sujeto, quien minutos antes habría despojado de sus pertenencias a una persona, en el barrio Blas de Lezo.

La solidaridad de la comunidad y la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia, permitió iniciar una persecución y capturar a alias ‘el Duvan’, de 33 años, quien fue señalado por su víctima de haberle robado un anillo de oro y un iPhone 15 Pro Max.

Durante el procedimiento fue incautada una pistola 9 milímetros, un cargador y varios cartuchos de igual calibre. Así mismo se lograron recuperar todos los elementos hurtados, siendo entregados a su propietario, quien agradeció a la Policía Nacional por la oportuna reacción.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el hurto donde se han capturado 665 personas, incautando 542 armas de fuego ilegales.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso insistimos en el llamado a la comunidad para no tomar justicia por mano propia, por el contrario, la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.