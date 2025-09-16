Luigi Mangione: Juez de Nueva York desestima el asesinato del CEO de UHC como un acto de terrorismo

El juez encargado del caso estatal en Nueva York de Luigi Mangione, acusado de asesinar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare el pasado diciembre, desestimó los cargos relacionados con terrorismo que enfrentaba el joven.

“He revisado las pruebas y las mociones (de ambas partes). En lo relativo a los cargos 1 y 2, asesinato como un acto de terrorismo, las pruebas presentadas por el gran jurado fueron legalmente insuficientes”, indicó el juez Gregory Carro en una audiencia celebrada este martes, 16 de septiembre, en un tribunal de la Gran Manzana.

Frente a un público entregado a Mangione, en una sala llena de periodistas y una veintena de seguidoras que acudieron a mostrar su apoyo al joven de 27 años, el juez declaró, en cambio, que las pruebas fueron “suficientes” respecto a los otros cargos, uno de asesinato en segundo grado y otros ocho relacionados con la posesión de armas.

Además de su caso estatal, el joven enfrenta un juicio federal, que también se desarrollará Nueva York, en el que la Fiscalía ha pedido para él la pena de muerte, así como otro proceso judicial en Pensilvania. Allí fue arrestado en un establecimiento de la cadena de restaurantes McDonald’s.

Desestimar todos los cargos: la petición de la defensa de Mangione

La defensa de Mangione, conformada por el mediático matrimonio de Karen y Marc Agnifilo -este último también representante legal del rapero Sean ‘Diddy’ Combs-, solicitó al juez que desestimara todos los cargos en el caso estatal.

El argumento de los Agnifilo es que la existencia de ambos procesos, federal y estatal, incurre en una doble exposición o incriminación penal, un principio legal que prohíbe a una persona ser juzgada dos veces por el mismo delito.

Sin embargo, en un documento publicado al mismo tiempo de la breve audiencia de hoy, el juez Carro rechazó esta idea y apostó por seguir con el proceso legal. De esta forma, la siguiente audiencia de Mangione fue programada para el 1 de diciembre.

Un público entregado a Mangione y crítico con las aseguradoras

Mangione fijó la vista brevemente en el público que se sentaba en las últimas filas y que estaba compuesto casi enteramente por mujeres, a excepción de un único hombre.

Entre las seguidoras, algunas lucían camisetas en las que se leía “Free Luigi” (“Liberen a Luigi”) y muchas tomaban notas en sus cuadernos de lo que decía el juez.

Desde su detención el pasado 19 de diciembre, tras una huida de varios días, Mangione ha atraído la atención de una parte de la población estadounidense que pide su liberación y denuncia el “defectuoso” sistema de las aseguradoras médicas del país.

A las afueras del tribunal se aglomeraron decenas de seguidores del joven que portaban pancartas en las que podían leerse consignas como “la salud antes que la riqueza”.

También un camión dio vueltas a la manzana proyectando en sus pantallas la cara de Mangione y las historias de personas que han visto empeorar su salud al no ser tratados por las aseguradoras. En un momento, el vehículo proyectó una imagen de un hombre apoyado en un caminador en la que se leía: “La denegación de su seguro (médico) le costó su pierna”.