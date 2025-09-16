Dos hombres fueron judicializados en Cartagena por atacar a madre y abuela

Fiscales de la Seccional Bolívar judicializaron a dos hombres quienes, en investigaciones independientes, fueron señalados como posibles responsables del delito de violencia intrafamiliar agravada.

Los dos casos ocurrieron en Cartagena, en uno de ellos el procesado habría agredido a su madre y en el otro el maltrato fue contra la abuela.

El primer hecho se registró el pasado 7 de septiembre en el barrio Rafael García Herrera. Allí, un hombre de 48 años habría amenazado y agredido verbal y sicológicamente a su madre, de 68.

La Policía capturó al supuesto agresor quien se cree incumplió una medida de protección emitida por una comisaría de familia. El segundo caso sucedió el pasado 28 de agosto cuando un extranjero habría incurrido en maltratos contra su abuela, de 72 años.

Los hechos sucedieron en el barrio Fredonia donde el procesado, de 29 años, al parecer, insultó a la víctima, a quien además agredió físicamente. Uniformados de la Policía Nacional fue la encargada de capturar al hombre.

Este tipo de comportamientos agresivos serían comunes en el investigado contra el entorno familiar. Ninguno de los ahora implicados aceptó su responsabilidad en el delito imputado.

Por disposición judicial, ambos deberán cumplir las medidas de aseguramiento en establecimientos carcelarios.