Corte responde a niña de 10 años que pedía ser escuchada en un juzgado por visitas de su padre

JUSTICIA

Una pequeña de 10 años a quien llamaremos Luciana, interpuso una acción de tutela que llegó a la Corte Constitucional y sentó un precedente frente a la opinión de niños, niñas y adolescentes en procesos judiciales.

Luciana, pedía que su opinión fuera escuchada y valorada en el marco del proceso de regulación de visitas con su padre biológico.

Según Luciana su padre la abandonó, no la llamaba en sus cumpleaños y un día apareció de la nada, con una demanda en la que exigía verla.

“Empezó a llegar a mi casa y le pregunté a mi mamá por qué había aparecido después de ese pocotón de tiempo y le dije que no me sentía cómoda con él, me fui corriendo al cuarto de mi papá. Mi mamá me contó lo que estaba pasando y me dijo que[Julio ]estaba haciendo un proceso con la jueza de familia de aquí para poder visitarme”, decía la pequeña en la tutela.

Pese a que la niña se oponía a estas visitas, un juez de familia permitió que el padre biológico la viera dos veces al mes durante dos horas, decisión que no fue bien recibida por Luciana.

“Ni mi mamá, ni el señor, ni la señora que manda aquí tuvieron en cuenta lo que yo quería y lo que yo sentía para obligarme a ver a ese señor, siento que ellos violaron mi derecho a la libre expresión(…).Mi mamá me dice que no llore, que tengo que acostumbrarme a las visitas del señor[Julio], no entienden que yo soy la que estoy sufriendo, porque me están obligando a recibir visitas de un señor que para mí es un extraño, ni tampoco entienden que soy la que siente miedo cuando sé que falta un día para que el señor llegue a visitarme“, dijo la pequeña en la tutela que llegó a la Corte.

Corte Constitucional protege derechos de Luciana y envía mensaje a jueces

La Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, comprobó que en el caso de Luciana no existía vínculo afectivo entre el padre biológico y la menor, como resultado de su ausencia y del incumplimiento de sus deberes afectivos de cuidado y acompañamiento respecto de su hija.

Asimismo, la Sala Sexta de Revisión, constató un entorno familiar complejo, marcado por tensiones entre los progenitores.

En este contexto, la Sala enfatizó que cualquier medida sobre las visitas debía supeditarse al bienestar integral de la niña, razón por la cual, ordenó que se incorporara un enfoque de curso de vida a la decisión judicial.

“La aprobación de los acuerdos sobre el régimen de visitas no es un trámite meramente formal, sino que en ellos los jueces de familia están llamados a valorar la opinión de los menores de edad y el impacto que las medidas puede generar a mediano y a largo plazo en la vida de ellos, antes de fijarlas o aceptarlas de forma definitiva", dijo la Corte.