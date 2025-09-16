Alerta por instrumentalización de las bandas criminales a mujeres prostituidas en Cúcuta( Foto Caracol Radio Cúcuta )

Cúcuta.

En el centro de Cúcuta, mujeres en condición de prostitución no solo enfrentan estigmas sociales y condiciones de extrema vulnerabilidad, sino que ahora también están siendo instrumentalizadas por bandas criminales que operan en la ciudad.

Así lo denunció Alejandra Vera, defensora de derechos humanos e integrante de la corporación Mujer, Denuncia y Muévete, quien aseguró que esta población está siendo controlada por estructuras criminales y grupos armados que las obligan a participar en economías ilegales.

“Las mujeres en contextos de trata, explotación sexual o prostitución están siendo víctimas de bandas que las extorsionan, las asesinan o las obligan a participar en el microtráfico. Incluso algunas son forzadas a golpear a otras mujeres para que entren al consumo o paguen extorsiones”, explicó Vera.

Según la defensora, la situación ha llegado a tal punto que varias mujeres han terminado vinculadas a delitos como proxenetismo y microtráfico, sin que se reconozca que antes de todo fueron víctimas de trata o del sistema prostitucional.

“Muchas de las que hoy están privadas de la libertad fueron primero explotadas y utilizadas por estas redes criminales”, señaló.

La organización reporta que nueve mujeres han sido asesinadas en Cúcuta en lo que va del año en contextos de explotación sexual y posibles casos de trata, crímenes que, advierte, no se investigan con la debida diligencia.

“La Fiscalía muchas veces reduce estos casos a simples ajustes de cuentas, cuando en realidad hay toda una red criminal detrás”, denunció.

Vera hizo un llamado urgente al Estado para que asuma la responsabilidad de proteger a esta población y atienda de fondo la problemática.

“Hay que atacar la demanda, sancionar al putero, porque no puede existir un hombre que pague por violar mujeres. Además, se necesitan oportunidades laborales reales, no paliativos. El gobierno nacional y la administración local nos han dicho que no hay recursos para atenderlas, pero esta crisis ya se desbordó”, advirtió.

La situación se agrava por el control territorial que ejercen los grupos armados en la frontera, lo que deja a estas mujeres atrapadas entre la explotación, la criminalidad y la ausencia de garantías estatales.