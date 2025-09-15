Entretenimiento

Natanael Cano, el rey de los corridos tumbados, llega a Bogotá

Con su esperada gira latinoamericana, presenta una noche para celebrar con el género que transformó la música mexicana que llega al Movistar Arena.

Cortesía: Natanael Cano y Breakfast Live

Ricardo Bedoya

El cantautor mexicano Natanael Cano, pionero y máximo exponente de los corridos tumbados, confirma su esperado regreso a Colombia con un show imperdible el próximo jueves 13 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, presentado por Breakfast Live.

La cita hace parte de la gira Latinoamérica 2025, que recorrerá Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador, antes de llegar a Bogotá. Desde su debut con “Corridos Tumbados” (2019), Cano no solo creó un nuevo subgénero dentro del regional mexicano, sino que abrió un movimiento que hoy lidera la juventud latina en todo el mundo. Con discos como “Nata” (2021), “Nata Kong” (2022), “Nata Montana” (2023), y su más reciente proyecto “Porque La Demora” (2025), el sonorense ha reinventado la tradición con sonidos de trap, hip hop y cultura urbana.

Cano que se presentará el jueves 13 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá, se ha convertido en el puente entre lo tradicional y lo contemporáneo, lo regional y lo urbano. Con este concierto, Breakfast Live reafirma su apuesta por traer al país a los artistas más influyentes de la música global, consolidando a Colombia como un destino clave en el mapa internacional de los grandes espectáculos. Entradas disponibles en www.tuboleta.com.

