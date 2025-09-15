Esta es la isla de Colombia en la que NO usan dinero: tradiciones y recorrido para llegar

Colombia se ha caracterizado por ser un país rico en diversidad, incluso su multiculturalidad han llamado la atención de los viajeros, razón por la que el país se ha convertido en un atractivo turístico. Sin embargo, dentro de las curiosidades que hay en Colombia, existe una isla que rompe con todas las reglas de la economía actual y donde las familias se organizan bajo un sistema de trueque y ayuda comunitaria. Allí, los habitantes comparten lo que tienen y construyen la vida cotidiana con base en la solidaridad.

Este rincón del Caribe, aunque pequeño en tamaño, guarda una de las historias más sorprendentes del país. Incluso, no se trata de un destino convencional, sino de un espacio en el que la convivencia pacífica y la cooperación son el motor que mantiene la comunidad en pie.

La isla de Colombia donde NO usan dinero

En esta isla colombiana, el comercio no depende de monedas ni billetes, ya que como se mencionó anteriormente, la mayoría de productos básicos como pescado, frutas o arroz se consiguen a través del intercambio entre vecinos.

El dinero solo se usa en casos puntuales, como para adquirir gas, algunos víveres externos o útiles escolares, pero la vida diaria gira en torno a la colaboración mutua. Sin embargo, es importante mencionar que esta isla presenta grandes desafíos en agua, salud, educación y sostenibilidad.

Este modelo ha hecho que la isla sea reconocida internacionalmente como un ejemplo de solidaridad en tiempos modernos.

¿Dónde queda esta isla especial de Colombia?

Está ubicada en pleno Caribe colombiano, dentro del archipiélago de San Bernardo, en el golfo de Morrosquillo, una zona famosa por sus aguas cristalinas, corales y diversidad marina. Esta isla es tan pequeña que se puede recorrer de extremo a extremo en solo 10 minutos. Sus casas, pintadas de colores vivos, están muy cerca unas de otras, lo que da la sensación de una gran familia compartiendo el mismo espacio.

El nombre de esta isla única es Santa Cruz del Islote, considerada una de las más densamente pobladas del mundo. En menos de una hectárea de tierra habitan alrededor de 800 personas que han construido una comunidad donde el trueque es la base de la economía.

Además de su cultura solidaria, el islote se ha convertido en destino turístico. Los visitantes pueden recorrer sus calles angostas, degustar pescado fresco, practicar snorkel en los corales cercanos y visitar islas vecinas como Múcura o Tintipán.

Cómo llegar a esta isla

El viaje permite disfrutar del paisaje caribeño, con playas de arena blanca y un mar turquesa que rodea todo el archipiélago. El acceso a este lugar se hace por mar y hay varias rutas para los viajeros. Estas son las rutas para llegar: