Cómo hacer que su motor dure más de 600.000 km con cuidados simples, experto explica

El motor es considerado como el corazón, parte vital o piedra angular de cualquier carro, y mantenerlo en buen estado es importante para prolongar su vida útil.

Cabe destacar que su reparación o reemplazo suele representar uno de los gastos más altos para los conductores, por lo que la prevención se convierte en la estrategia más inteligente.

Según el reconocido mecánico estadounidense Scotty Kilmer, el secreto está en aplicar un mantenimiento constante y disciplinado que evite desgastes prematuros y asegure un rendimiento confiable a lo largo de los años.

Adicionalmente, Kilmer sostuvo que los pequeños hábitos, como realizar cambios de aceite en los tiempos recomendados, usar repuestos de calidad y no forzar el motor en condiciones extremas, hacen una diferencia enorme en la durabilidad de un vehículo.

En uno de sus videos, Kilmer mostró un automóvil que ha recorrido más de 389.000 millas, es decir, alrededor de 626.000 kilómetros, y sigue funcionando de manera impecable. Para el mecánico, este ejemplo confirma que un cuidado adecuado puede extender la vida del motor mucho más allá de lo esperado.

¿Cuáles son los cuidados básicos más efectivos?

Para Kilmer, el secreto de un motor longevo no está en costosos procedimientos, sino en la disciplina con rutinas simples que suelen pasarse por alto.

Su consejo principal es no subestimar la importancia de los cambios regulares de aceite y filtros, los cuales deben realizarse aproximadamente cada 8.000 kilómetros. Este hábito, afirmó, protege las piezas internas de la fricción y alarga considerablemente la vida del sistema.

Otro punto que destacó es la renovación del refrigerante cada cinco años. Aunque parece un detalle menor, esta práctica previene la acumulación de sedimentos y la corrosión que puede comprometer la integridad del motor con el tiempo.

Asimismo, recomendó evitar que el tanque de gasolina llegue a niveles críticos, ya que en ese estado la bomba de combustible trabaja con mayor esfuerzo y genera un desgaste innecesario.

En síntesis, se trata de medidas simples, de bajo costo y fáciles de aplicar, que permiten a cualquier conductor asegurar un funcionamiento óptimo y confiable durante cientos de miles de kilómetros.

¿Qué medidas evitan fallos graves a largo plazo?

Más allá de las revisiones básicas, Kilmer insistió en no descuidar ciertos componentes que suelen pasar desapercibidos. Uno de ellos es la correa de distribución, pieza determinante en la sincronización del motor. Si está fabricada en goma, afirmó que su vida útil no debe exceder los 160.000 kilómetros. De lo contrario, existe el riesgo de que se rompa de forma repentina, lo que puede ocasionar daños graves en válvulas y pistones, con reparaciones de altísimo costo.

Desde otra perspectiva, el mecánico subrayó que este tipo de precauciones no solo prolongan la duración del motor, sino que también ofrecen mayor seguridad al conductor y evitan averías inesperadas en carretera.

En su experiencia, quienes aplican estas recomendaciones disfrutan de un vehículo confiable y libre de fallos críticos, incluso después de recorrer distancias que superan ampliamente el promedio habitual.

Finalmente, cabe acotar que para Kilmer, la combinación entre disciplina en el mantenimiento y atención a piezas estratégicas es lo que permite que un motor funcione de manera precisa, eficiente y estable durante muchos años más.