Sicarios mataron a motociclista en zona rural de Santa Catalina, Bolívar: así ocurrió

En la madrugada del sábado dos sicarios asesinaron a un hombre de 28 años identificado como Juan David Fontalvo Fuente cuando se movilizaba en su motocicleta en zona rural del municipio de Santa Catalina, norte de Bolívar.

La Policía Metropolitana de Cartagena que tiene jurisdicción en esta población aseguró que dos sujetos que iban en otra motocicleta lo interceptaron a la altura del corregimiento del Pequiñe, en una finca ubicada en la entrada al barrio Cajagual. Uno de los hombres sacó un arma de fuego y le propinó varios balazos.

El reporte oficial indica que la víctima perdió la vida ante la gravedad de los impactos y los homicidas huyeron con rumbo desconocido. La Policía confirmó que el occiso presentaba una anotación judicial por el delito de falsedad marcaría.

Hasta el lugar llegaron unidades de la Sijín quienes se encargaron de realizar la inspección técnica y traslado del cadáver.