Hombres armados asesinaron a reconocido transportador en zona rural de Santa Rosa, sur de Bolívar

Cartagena

En el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, hay consternación por el asesinato de un reconocido transportador identificado como Yilber Riápira. El crimen ocurrió en zona rural de este municipio que durante los últimos meses ha sido golpeado por el accionar de grupos al margen de la ley.

De acuerdo con las versiones preliminares, el joven habría sido interceptado por sujetos armados desconocidos cuando regresaba al casco urbano de la población procedente de la vereda Pueblo Gato.

Presuntamente, los homicidas le dispararon sin mediar palabra en la cabeza y huyeron con rumbo desconocido. Tras el ataque, su cuerpo quedó tendido y hallado por la comunidad quienes avisaron a los familiares.

Yilber Riápira era muy reconocido en el municipio por su dedicación al oficio del volante. El occiso se ganaba la vida como transportador en la empresa Cotraguayacanes, cubriendo la ruta hacia veredas como Pueblo Gato, Buenavista, entre otras.