A balazos mataron a hombre en la avenida Pedro Romero de Cartagena: ¿cómo ocurrió?

Cartagena

Conmoción causó el momento en que un sujeto asesinó a balazos a un hombre de 31 años identificado como Abraham Hernández Rodríguez en plena avenida Pedro Romero, una de las vías más concurridas de Cartagena.

La Policía Metropolitana confirmó que el crimen se registró a la altura del sector El Tancón del barrio Olaya Herrera a pocos metros de la institución educativa Foco Rojo.

Las primeras indagaciones apuntan a que Abraham Hernández estaba hablando con un sujeto en el sector en mención. Luego de terminar esa conversación, el occiso aborda una motocicleta y el hombre con quien habló durante varios minutos sacó un arma de fuego y le dispara.

De acuerdo con testigos, el homicida emprendió la huida a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido, mientras que Abraham Hernández perdió la vida ante la gravedad de las lesiones.

Unidades del CTI de la Fiscalía adelantaron la inspección técnica y el traslado del cadáver a la morgue de Medicina Legal. Hasta el momento se desconocen los móviles.