Mujer fue asesinada a puñal por su pareja sentimental en Cartagena: presunto agresor está capturado

Cartagena

A puñaladas fue asesinada una mujer de 47 años identificada como Yolanda Granados Obregón dentro de su vivienda ubicada sobre la avenida del Lago, a la altura del barrio Chino, en Cartagena.

El reporte oficial de la Policía Metropolitana indica que el presunto responsable habría sido su compañero sentimental, quien con un arma cortopunzante, la hirió hasta causarle la muerte por motivos que son materia de investigación.

El señalado agresor fue capturado por la Policía y puesto a disposición de la Fiscalía para su respectiva judicialización.

Caracol Radio pudo establecer a través de la institución policial que la occisa presentaba seis anotaciones judiciales por el delito de tráfico de estupefacientes en el año 2013, 2010, 2009 y 2008.