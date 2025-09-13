Actualidad

Feria del Hogar 2025 en Corferias: más de mil expositores, gastronomía, zonas temáticas y descuentos

La versión 42 de la Feria del Hogar abrirá sus puertas del 4 al 21 de septiembre en Corferias, con más de 1.000 expositores, cerca de 500 emprendimientos, gastronomía, zonas culturales y beneficios en boletería.

Reconocidos sectores comerciales de Bogotá estarán en la feria del hogar: ¿Cuáles son?Foto tomada de: Feria del Hogar

La Feria del Hogar 2025 llega a Bogotá con una muestra comercial que reúne muebles, electrodomésticos, decoración, moda, belleza, iluminación, tecnología para el hogar y productos sostenibles. En total serán 25 pabellones con propuestas para cada rincón de la casa.

“En la Feria del Hogar todas las familias tienen un lugar con sus hijos, abuelos, mascotas, amigos, los que empiezan un hogar, los que quieren remodelar, todos son bienvenidos. ‘Creemos juntos tu lugar’ es la frase que identifica esta edición para que cada visitante encuentre aquí lo que sueña para su espacio”, explicó Marcela Sánchez, jefe de proyecto de Corferias.

Experiencias y actividades

Los asistentes encontrarán zonas temáticas, espacios de descanso y un escenario cultural en la Plaza de Banderas. Además, la feria contará con:

  • Zona Kids: actividades para niños.
  • Zona Pet: circuito de juegos para mascotas en un espacio 100 % pet-friendly.
  • Carnaval Gastronómico: comidas típicas, food trucks y la propuesta especial de GastroFest.

Recorrido por pabellones

Algunas de las muestras que estarán disponibles son:

  • Pabellón 1: Bienestar y Belleza / Gastronomía Alternativa.
  • Pabellón 3: Cocina, utensilios y Bazar Internacional.
  • Pabellón 4: Electrodomésticos y Tecnología.
  • Pabellón 6: Decoración, Navidad y Pabellón del Emprendimiento – Bazzarbog.
  • Pabellones 11 al 23: Descanso, confort, muebles y colchones.

Horarios y boletería

La feria abrirá de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., salvo el día inaugural (4 de septiembre), que será desde las 11:00 a.m. Las taquillas estarán habilitadas hasta las 7:00 p.m.

  • Preventa hasta el 3 de septiembre: $13.500 COP en feriadelhogar.com.
  • 2x1 en taquillas: lunes, martes, miércoles y viernes después de las 4:00 p.m.

Consejos para la visita

Los organizadores recomiendan:

  1. Usar ropa cómoda y zapatos prácticos.
  2. Planear la visita con el mapa de pabellones.
  3. Llegar temprano para aprovechar descuentos.
  4. Tomar pausas en las zonas de descanso.
  5. Registrar facturas en puntos de C-FIEL y acceder a beneficios de fidelidad.

