Motocicleta hurtada en el Cesar fue recuperada por la Policía en el sur de Bolívar

La recuperación se logró durante labores de verificación de antecedentes en San Martín de Loba

En un operativo realizado en el municipio de San Martín de Loba, sur de Bolívar, personal de la Seccional de Investigación Criminal de Bolívar recuperó una motocicleta marca Yamaha, línea FZN250, modelo 2021, con placa JGK39F.

La recuperación se produjo durante labores de verificación de antecedentes frente al establecimiento “Lobita” de esta municipalidad.

Según las investigaciones, el vehículo había sido hurtado el 10 de septiembre de 2025 en el municipio de Gamarra, Cesar, bajo la modalidad de engaño.

En lo corrido del año, se han recuperado 113 motocicletas que aparecían denunciadas como hurtadas en la región.

El Coronel Alejandro Reyes Ramírez declaró: “La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra el hurto en todas sus modalidades. Continuaremos trabajando para recuperar los bienes hurtados y garantizar la tranquilidad de la comunidad.”

La motocicleta fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

