“La sostenibilidad es fundamental para todos los empresarios”: CCB
El presidente de la entidad resaltó, en la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental 2025, el papel de la innovación y las alianzas estratégicas para avanzar en productividad sostenible.
Ovidio Claros, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, aseguró, en el marco del evento que reúne a líderes y expertos en materia ambiental, que la sostenibilidad debe integrarse con la productividad y la innovación, destacando el papel de tecnologías como la inteligencia artificial para mejorar la competitividad empresarial.
De esta forma, el dirigente gremial enfatizó que las alianzas intersectoriales son esenciales para lograr un desarrollo sostenible. Para él, estos vínculos permiten consolidar mejores prácticas, mayor rentabilidad y un ecosistema empresarial más sólido.
A continuación, la nota completa: