Llegó el tan esperado sorteo 4800 de Lotería de Medellín con un exclusivo promocional bono de viaje

Colombia

La Lotería de Medellín es uno de los juegos de azar más usados en Colombia. Cada viernes a las 11:00 de la noche, hora en la que se transmite, miles de colombianos sintonizan el canal regional TeleAntioquia o la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live de la entidad, para seguir en director el sorteo.

Ahora, la misma lotería anunció que para el próximo sorteo que se jugará el viernes, 12 de septiembre, en el marco del Día del Amor y la Amistad, y que será el 4800, además del premio mayor y el resto de premios, también habrá un exclusivo promocional que es un bono de viaje.

Estos son los detalles comerciales del sorteo 4800 de la Lotería de Medellín.

Lotería de Medellín, por medio de un comunicado, anunció que los siguientes son los detalles comerciales del sorteo 4800.

Premio Mayor: $16.000 millones.

Valor total del plan de premios: $42.000 millones.

Número de oportunidades de ganar: 572.410.

Precio del billete completo: $21.000 (compuesto por dos fracciones de $10.500 cada una)

Así las cosas, también puntualizaron que el promocional bono de viaje “será entregado a quienes adquieran el billete completo del sorteo ordinario 4800 y acierten el juego a través de tres números adicionales de dos cifras, impresos en el billete”.

Cuáles son las condiciones para recibir el bono promocional de viajeen caso de ganarlo.

Por otro lado, la Lotería de Medellín confirmó que el sorteo de este bono de viaje se realiza a través de un lanzamiento independiente al plan de premios tradicional.

Explicaron por medio de un comunicado que “este promocional aplica para los canales preimpreso y el portal oficial de la Lotería de Medellín www.lottired.net. No aplica en otras redes electrónicas”, advirtió la entidad.

Finalmente, la entidad informó que “los números deberán coincidir en el orden predeterminado en el billete completo (de izquierda a derecha). No se reconocerán aproximaciones ni premios por fracciones. En caso de presentarse múltiples ganadores, cada uno recibirá el premio ofertado”.

Si desea adquirir alguna compra lo puede hacer a través del portal http://www.lottired.net/ o a través de la App Lottired disponible para dispositivos iOS y/o Android.

Recuerde que si desea jugar debe hacerlo legal y de forma responsable.