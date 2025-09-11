Gobernación de Bolívar acompaña con jornadas de reparación y bienestar a Nervití y Tasajera

En los corregimientos de Nervití y Tasajera, municipio de El Guamo, la Gobernación de Bolívar lideró jornadas integrales de atención en el marco de los Planes de Reparación Colectiva, llevando salud, apoyo institucional y actividades comunitarias a estas poblaciones.

En Nervití, comunidad de retorno, se brindaron servicios médicos en medicina general, pediatría, odontología, vacunación y psicología, además de un taller de salud mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas. También se desarrollaron actividades recreativas para los niños, se entregaron zapatos deportivos y se realizaron talleres de convivencia, derechos humanos y fortalecimiento organizacional con líderes sociales.

La Secretaría de la Mujer realizó un espacio de prevención de violencia sexual y maltrato intrafamiliar; mientras que la Armada Nacional y la Reserva Naval ofrecieron orientación sobre libreta militar y, junto al ICBF y el Batallón de Infantería de Marina No. 13, entregaron Bienestarina. Como parte de las medidas de retorno, la comunidad recibió dotación deportiva, vestuario e instrumentos musicales para fortalecer sus tradiciones culturales.

En Tasajera, la reparación se materializó con la entrega de uniformes deportivos y actividades lúdicas para niños y niñas, reforzando el compromiso con el bienestar integral de esta población.

El secretario de Paz, Víctimas y Reconciliación, Iván Sanes, destacó: “Este es un paso concreto en la construcción de confianza y en la dignificación de las comunidades víctimas. Nervití y Tasajera demuestran que la reparación colectiva es una realidad que transforma y fortalece el tejido social en Bolívar”.

La Gobernación agradeció el apoyo de aliados como la Alcaldía de El Guamo, Mutual Ser, la ESE Municipal, Profamilia, la Secretaría de Salud, el Banco de Alimentos de Cartagena y la IPS Estar Bien, que se sumaron a la jornada para contribuir al bienestar y la esperanza de estas comunidades.