Charlie Kirk: el tirador sigue prófugo tras el asesinato del activista y aliado de Trump

La nueva ola de violencia armada en Estados Unidos cobró la vida de un activista conservador, muy cercano al presidente Donald Trump, tras recibir un disparo mientras participaba de un debate en una Universidad en Utah. El caso ha sido clasificado como “asesinato político”.

El activista conservador y cofundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, falleció el miércoles en horas de la tarde tras recibir un disparo en el cuello en un evento en la Universidad del Valle de Utah.

¿Quién era Kirk?

Kirk de 31 años, esposo y padre de dos pequeños, era un controvertido podcaster, quien se volvió la voz de los jóvenes del Partido Republicano a inicios del primer gobierno de Trump y se aventuró en campus universitarios de tendencia liberal para debatir sus posturas, muchas de ellas a favor de la familia y en contra de las ideologías de identidad de género y el aborto.

Según testigos del asesinato, justamente Kirk estaba discutiendo sobre el reciente tiroteo en un colegio católico de Estados Unidos donde fallecieron dos menores de edad y el tirador fue identificado como un joven trans.

El presidente Donald Trump fue el primero en anunciar el fallecimiento de Kirk, y atribuyó el tiroteo de Kirk a “la violencia política de la izquierda radical”, afirmando que han demonizado la derecha “comparándolos con nazis y los peores criminales del mundo”, una retórica de odio que dijo es “directamente responsable del terrorismo que el país presenció este miércoles” y que dijo debe cesar de inmediato.

La investigación

El director del FBI, Kash Patel, había afirmado que el tirador está bajo custodia, sin embargo, horas después se conoció que tras haber sido interrogado, fue liberado. Ahora las autoridades emprendieron una búsqueda para dar nuevamente con el responsable del asesinato de Kirk, quien sigue prófugo.

Funcionarios del FBI anunciaron que ofrecerán una conferencia de prensa en las próximas horas, y contará con la presencia del agente especial del FBI a cargo y del comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason.

Aunque se desconocen detalles del implicado y las razones del tiroteo, se conoce que el asesino disparó desde el techo del campus. Se cree que sólo una persona estuvo involucrada en el tiroteo, dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox, quien calificó el asesinato de Kirk como “un asesinato político”.

Violencia armada

Pero este no fue el único tiroteo que registró Estados Unidos en 24 horas, otro ataque con armas fue registrado en un colegio en Denver, Colorado, dejando varios menores heridos tres de ellos en estado crítico, el tirador, otro adolescente se suicidó tras el ataque.

El vicepresidente J. D. Vance y la segunda dama, Usha Vance, visitarán hoy Salt Lake City, Utah, para rendir homenaje a la familia de Charlie Kirk, y cancelaron sus planes de viaje a la ciudad de Nueva York, donde tenían previsto rendir homenaje a las víctimas del ataque terrorista del 11 de Septiembre.