Asesinado extranjero en Turbaco, Bolívar

Homicidio con arma de fuego en Turbaco, en el barrio San Pedro

Un homicidio con arma de fuego se presentó en el municipio de Turbaco, en la Urbanización Villa del Sol.

La víctima fatal fue identificada como Adrián Alexander Sánchez Rodríguez de 36 años de edad, natural de Venezuela, quien recibió una herida por arma de fuego, siendo trasladado a un centro asistencial, donde fallece.

El occiso presenta una anotación judicial como indiciado por el delito de acto sexual violento contra menor de 14 años.

Los hechos materia de investigación y la inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal.