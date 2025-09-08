Confirman multa millonaria a Trump por difamar a escritora que abusó sexualmente en los 90

EA6363. GREENSBORO (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2024.- Fotografía fechada el 02 de marzo de 2024 del expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano Donald Trump en un evento de campaña 'Get Out the Vote Rally' en el complejo Greensboro Coliseum en Greensboro, Carolina del Norte (EE. UU). El juez Juan Merchan aplazó este viernes el juicio penal contra el expresidente y precandidato republicano Donald Trump en Nueva York por 34 delitos relacionados con los pagos irregulares a una actriz porno en 2016, para mediados de abril, que estaba previsto que iniciara el 25 de marzo. Tanto la Fiscalía de Manhattan, que ejerce la acusación en el caso, como la defensa de Trump, se habían mostrado partidarios de un aplazamiento del juicio dada la gran cantidad de documentos aportados por las autoridades federales en los últimos días. EFE/ Erik S. Lesser / ERIK S. LESSER ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deberá pagar una indemnización de 83,3 millones de dólares, luego de que este lunes, 8 de septiembre, un tribunal de apelaciones de Nueva York ratificase la sentencia por difamación a la escritora E. Jean Carroll, a quien la Justicia determinó que el mandatario agredió sexualmente.

La decisión unánime de tres jueces de apelación del Segundo Circuito de EE.UU. en una Corte Federal de Manhattan confirmó la multa que había intentado anular Trump alegando que el veredicto contra él era excesivo y que no se fundamentaba después de que el Tribunal Supremo ampliara su inmunidad presidencial.

No obstante, la Corte de Apelaciones declaró que: “Concluimos que el tribunal de distrito no cometió errores en ninguna de las decisiones recurridas y que los daños otorgados por el jurado fueron razonables a la luz de los hechos extraordinarios y atroces de este caso”,

Además la Corte aseguró no identificar “ningún fundamento que justifique reconsiderar nuestra decisión previa sobre la inmunidad presidencial”, tras la interpretación de los magistrados del alegato de Trump.

Esta demanda por difamación llegó después de los ataques hechos por el presidente estadounidense por diversas vías a la también periodista, a causa de las acusaciones de abuso sexual que Carroll hizo en su contra.

Trump utilizó actos públicos, redes sociales e incluso el juicio donde se le halló culpable para cargar a la autora, hasta el punto de que los abogados de Carroll instaron al jurado a imponer una indemnización cuantiosa para detenerlo.

El gobernante deberá pagar unos 65 millones de dólares en concepto de daños punitivos tras la determinación del jurado de que Trump actuó con malicia real en sus numerosos comentarios públicos sobre Carroll; es decir, sabiendo que lo que decía era falso o con desprecio temerario hacia la verdad.

En tanto, otros 7,3 millones de dólares irán daños compensatorios y 11 millones más para financiar una campaña en línea para reparar la reputación de la autora.

Carroll había solicitado a la justicia civil una compensación por daños de 10 millones de dólares.

La serie de difamaciones de Trump

En enero de 2024, Trump utilizó su plataforma Truth Social para publicar una serie de mensajes atacando a Carroll, al juicio y al juez, a quien llamó “una persona extremadamente abusiva”.

Por su parte, la escritora de 81 años señaló que Trump la difamó en 2019, cuando hizo públicas por primera vez sus acusaciones de agresión, al decir que ella no era su “tipo”.

En octubre de 2022, los jurados evaluaron esta declaración de Trump, quien confundió una foto de Carroll con su exesposa Marla Maples durante el juicio, lo que puso en duda su afirmación de que la autora no era su “tipo”.

Siga leyendo: Donald Trump y Jeffrey Epstein ¿Cómo están relacionados?

El cargo de agresión sexual por el que Trump fue encontrado culpable

Otro panel de tres jueces del Segundo Circuito ratificó a finales de diciembre por unanimidad el veredicto por abuso sexual, independiente en los tribunales de la causa por difamación, que Carroll ganó contra el magnate republicano en 2023.

En ese caso, el jurado le impuso 5 millones de dólares en daños y perjuicios tras declararlo responsable de abusar sexualmente de la escritora en un probador de la tienda de lujo Bergdorf Goodman en Nueva York a mediados de la década de 1990 y de difamarla en declaraciones que hizo tras dejar la Casa Blanca en 2022.