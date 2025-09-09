Policía capturó a hombre por presunta violencia intrafamiliar en Magangué

En un operativo que se desarrolló en el barrio La Candelaria de Magangué, la Policía Nacional a través de la seccional de Investigación Criminal capturó a Leonardo Ramírez Vivero, de 42 años, por el delito de violencia intrafamiliar. La detención se realizó en el marco de la estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”.

Los hechos se remontan al 29 de octubre de 2023, cuando Ramírez Vivero agredió físicamente a su compañera sentimental, causándole múltiples hematomas. La captura se realizó en vía pública y existía una orden judicial vigente (Nro. 0028-2025, de fecha 05/08/2025) proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Magangué.

En lo corrido del año, se han capturado a 88 agresores por el delito de violencia intrafamiliar, de los cuales 59 han sido en flagrancia y 29 por orden judicial. Además, se han recepcionado 487 denuncias por el mismo delito.

El procesado fue puesto a disposición de la autoridad competente. En las próximas horas un juez de la república definirá su situación judicial.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso inquebrantable con la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos de Bolívar. No toleraremos la violencia en ninguna de sus formas y trabajaremos incansablemente para proteger a las víctimas y llevar a los agresores ante la justicia”, declaró el coronel Alejandro Reyes Ramírez.