Policía capturó a hombre por presunta violencia intrafamiliar en Magangué
El procedimiento se efectuó por orden de un juez
En un operativo que se desarrolló en el barrio La Candelaria de Magangué, la Policía Nacional a través de la seccional de Investigación Criminal capturó a Leonardo Ramírez Vivero, de 42 años, por el delito de violencia intrafamiliar. La detención se realizó en el marco de la estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”.
Los hechos se remontan al 29 de octubre de 2023, cuando Ramírez Vivero agredió físicamente a su compañera sentimental, causándole múltiples hematomas. La captura se realizó en vía pública y existía una orden judicial vigente (Nro. 0028-2025, de fecha 05/08/2025) proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Magangué.
En lo corrido del año, se han capturado a 88 agresores por el delito de violencia intrafamiliar, de los cuales 59 han sido en flagrancia y 29 por orden judicial. Además, se han recepcionado 487 denuncias por el mismo delito.
El procesado fue puesto a disposición de la autoridad competente. En las próximas horas un juez de la república definirá su situación judicial.
“La Policía Nacional reafirma su compromiso inquebrantable con la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos de Bolívar. No toleraremos la violencia en ninguna de sus formas y trabajaremos incansablemente para proteger a las víctimas y llevar a los agresores ante la justicia”, declaró el coronel Alejandro Reyes Ramírez.