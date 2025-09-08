“Vamos a convocar la Constituyente”: Gustavo Bolívar respalda propuesta de Petro, esta es su propuesta

Colombia

El precandidato presidencial, Gustavo Bolívar, manifestó su respaldo a la intención del presidente Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

En la tarde de este lunes, Bolívar anunció en compañía de más de 30 precandidatos a Senado y Cámara, que en caso de ser elegido como nuevo mandatario, promovería dicha propuesta desde el Congreso de la República.

“Debido al llamado que ha hecho el presidente de la República de convocar a las bancadas a colaborar a su intención de conformar una bancada constituyente, nosotros queremos decirle al país y al presidente que aquí estará la primera bancada constituyente”.

Según explicó el precandidato, la propuesta consiste en que se tengan mínimo 55 senadores y 86 representantes a la Cámara. Dijo Bolívar que adelantará todo el proceso desde el Congreso “conformando mayorías para convocar a una Asamblea Constituyente por los canales que la constitución nos lo permite”.

Mencionó además que en caso de ser elegidos como bancada mayoritaria, presentarían el proyecto con dicha propuesta ante el legislativo, para que allí surta su debido trámite.

Gustavo Bolívar mantiene firme su precandidatura pese a trabas del CNE

Por otro lado el precandidato Gustavo Bolívar informó que no declinará su aspiración presidencial, esto debido a la ponencia que fue radicada hoy en el Consejo Nacional Electoral y que busca aprobar la fusión del Pacto Histórico dejando a un lado al partido del que hace parte, Colombia Humana.

“Obviamente todas las candidaturas siguen firmes, nos toca reunirnos y ver qué decisión tomamos”.

Cuestionó también Bolívar que dicha ponencia se vaya a votar en el Consejo Nacional Electoral el próximo 17 de septiembre, esto a dos días de que inicie la inscripción de candidatos al Congreso.

“Lo único que están buscando es que nosotros no seamos la fuerza mayoritaria del país y están desconociendo que somos el partido del presidente de la República. Se nota un ánimo de no darnos tiempo de reaccionar”, agregó.