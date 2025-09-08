España anuncia medidas contra genocidio palestino e Israel lo califica de antisemita

Los gobiernos de España e Israel chocan nuevamente por cuenta de las decisiones del jefe de gobierno Pedro Sánchez que buscan responder a los ataques contra los palestinos en Gaza. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció nuevas medidas contra Israel por el genocidio en Gaza que se aplicarán de forma inmediata y que incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, prohibir la entrada en España a los implicados en el genocidio y más ayuda humanitaria.

Las medidas

La primera de esas medidas será la aprobación urgente de un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que se viene aplicando de facto desde octubre del año 2023.En él se establecerá la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel.

A ello se suma la prohibición de acceder al territorio español a todas aquellas personas que participen de forma directa en el “genocidio”, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

Además, España denegará la entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel, y se prohibirá el tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes.

También se prohibirá la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza en Cisjordania con el objetivo de combatir estas ocupaciones, frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos Estados.

Con el mismo objetivo, se limitarán los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria.

De la misma forma, se reforzará el apoyo a la Autoridad Palestina mediante un incremento de los efectivos en la misión de asistencia fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con la Autoridad Palestina en los ámbitos de agricultura, seguridad alimentaria y asistencia médica.

Sánchez ha anunciado igualmente el aumento de la contribución a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (la UNRWA) de diez millones de euros adicionales, así como un incremento de la partida de ayuda humanitaria para Gaza hasta alcanzar los 150 millones de euros en 2026.

Israel denuncia antisemitismo

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, acusó al gobierno español de antisemitismo después de que su presidente, Pedro Sánchez, anunciara nueve medidas para “detener el genocidio en Gaza”.

“Queda claro el intento de la administración corrupta de Sánchez de distraer la atención de graves escándalos de corrupción, por medio de una campaña continuada antiisraelí y antisemita”, escribió Saar en un largo mensaje en la red X.

El ministro afirmó que, a modo de sanción, su gobierno prohibirá además la entrada en Israel a la vicepresidenta y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, así como a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de origen palestino.

España rechaza las calumnias

El Ministerio de Asuntos Exteriores español rechazó “tajantemente las falsas y calumniosas acusaciones de antisemitismo” de parte de Israel.

Madrid también criticó “la inaceptable prohibición de entrada a Israel a dos miembros del Gobierno de España”, pertenecientes a la plataforma de izquierda radical Sumar y muy beligerantes contra Israel, que había anunciado momentos antes el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar.

“El Gobierno de España no se dejará amedrentar en su defensa de la paz, el derecho internacional y los derechos humanos”, aseguró el ministerio en su comunicado.