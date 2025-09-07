Camioneta resultó incinerada en el barrio Manga de Cartagena

En pérdida total resultó un vehículo tras prenderse en llamas, luego de un aparente cortocircuito.

El caso se presentó en el barrio Manga a la altura del edificio Portus, donde una camioneta gris marca Nissan Frontier se prendió ante la mirada de algunos testigos que intentaron sofocar el fuego.

El cuerpo de bomberos acudió al lugar para controlar la emergencia, sin embargo, fue demasiado tarde para salvar el automotor. El suceso no dejó heridos ni víctimas fatales.