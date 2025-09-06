Encuentro Anual de Liderazgo de Mujeres en Juntas directivas con más de 600 líderes en Cartagena

Bajo el lema ‘resiliencia, innovación y cambio’, Cartagena es sede del V Encuentro Anual de Liderazgo de Mujeres en Juntas Directivas, la conversación más importante de Colombia sobre gobierno corporativo y democracia y que en esta ocasión centra su atención en los desafíos de liderazgo que enfrenta el país.

Esta fue la quinta vez que los participantes de los programas del Colegio de Estudios Superiores en Administración, CESA- Liderazgo de Mujeres en Juntas Directivas, Mujeres en Trayectoria Empresarial (MTE), Proyecto H y Hombres en Trayectoria Empresarial (HTE)- se reunieron con presidentes y vicepresidentes de importantes empresas nacionales y del Caribe para fortalecer liderazgos éticos, diversos y con visión de futuro, como gran objetivo.

Entre los temas que abordó el encuentro este año destacan la importancia de la resiliencia, la innovación y el cambio; la coyuntura política nacional y su relevancia en el logro de políticas DEI; las nuevas palancas de valor de las juntas directivas; gobierno de la sostenibilidad y antiwokismo; crisis del liderazgo; la visión de los líderes en trayectoria empresarial sobre la realidad de Colombia y liderazgo en América Latina, entre otros.

“Este V Encuentro de Liderazgo de Mujeres en Juntas Directivas es la demostración de que transformar la cultura empresarial requiere del compromiso decidido de mujeres y hombres en posiciones de liderazgo, entendiendo que el liderazgo no se limita a un momento de la vida, sino que es un camino continuo. El liderazgo diverso, consciente y auténtico no es un tema de cuotas, es una condición indispensable para la sostenibilidad de nuestras empresas y la solidez de nuestras democracias”, expresó Emilia Restrepo, rectora del CESA.

El evento reunió a líderes empresariales del más alto nivel de América Latina para fortalecer el capital social de las participantes, alentar el trabajo conjunto para el cierre de brechas en posiciones de liderazgo, generar un efecto demostración para el país y activar la participación y el compromiso del liderazgo masculino en la concienciación de la importancia de la diversidad y la inclusión.

“Además, en esta quinta edición, la conversación giró en torno a la crisis del liderazgo y cómo la resiliencia y la innovación se convierten en catalizadores del cambio que exigen los grupos de interés, con el propósito de aportar a una sociedad más equitativa y sostenible.”, agregó Alexander Guzmán, codirector del Centro de Estudios en Gobierno Corporativo (CEGC) del CESA.

Para María Andrea Trujillo, también codirectora del CEGC del CESA, como actores de gobierno corporativo, y bajo una perspectiva de gobierno de la sostenibilidad, las empresas perduran en el tiempo cuando son capaces de satisfacer las expectativas de las partes interesadas como un todo, de ahí la relevancia de enfocarse en las necesidades y desafíos del líder para fortalecer sus conocimientos y habilidades, y es precisamente lo que busca este evento: aportar entendimiento y recursos a la conversación.

La Comunidad Liderazgo de Mujeres en Juntas Directivas de CESA ha trascendido a las fronteras colombianas y de esta conversación ahora también hacen parte hombres y mujeres líderes de México y Ecuador. De hecho, Elizabeth Martínez, directora Regional para Colombia, México, Centro América y el Caribe de la IFC, hizo parte de la conversación y explicó que el acceso desigual de las mujeres a oportunidades económicas sigue limitando el crecimiento de América Latina y el Caribe. Algunos datos que resaltó son que:

La tasa de participación laboral femenina es de solo 51%, frente al 75% masculino.

Las mujeres asumen casi tres veces más trabajo de cuidado no remunerado que los hombres.

Y, aunque aún hay brechas de seguridad y equidad en el ámbito laboral, Colombia lidera la conversación en la región: el 24,9% de los asientos en juntas directivas en América Latina son ocupados por mujeres, comparado con un promedio regional del 16%. “Esta cifra no solo refleja progreso, sino que posiciona a Colombia como un referente que puede inspirar cambios en mercados más grandes, como México y Brasil”, agregó Martínez.

El país en cifras

Recientemente, el CESA mostró el panorama de las juntas directivas de los emisores de valores de Colombia. Tras un ritmo de crecimiento lento en los últimos dos años, este 2025 la participación de mujeres en las juntas directivas de los 129 emisores de valores de Colombia aumentó 2.6 puntos porcentuales, pasando de 23,1% en 2024 a 25,6% en 2025. Un logro histórico, considerando que, en 2018, cuando inició la trazabilidad de la equidad de género en estos entornos decisorios, el porcentaje de mujeres era de apenas el 15% (125 mujeres).

De acuerdo con los resultados de las asambleas generales de este año, analizados por el CEGC del CESA, el total de puestos principales ocupados por mujeres es de 220, trece más que el año pasado.

María Andrea Trujillo y Alexander Guzmán celebraron este logro, que representa un avance cultural empresarial importante y un gran paso en el objetivo de lograr que para 2030 las juntas directivas de las empresas que cotizan en bolsa superen el 30% de participación de mujeres.

Una señal alentadora es la reducción en el porcentaje de emisores de valores conformados exclusivamente por hombres en sus juntas directivas, que pasó de 22,1% en 2024 a 18,6% en 2025. Actualmente, 24 de las 129 empresas emisoras aún no cuentan con representación femenina en estos órganos. Si bien el avance es significativo, el desafío sigue siendo considerable: de los 858 miembros de juntas directivas en estas compañías, 638 son hombres y 220 son mujeres.

Respecto al objetivo de lograr que las juntas directivas del país alcancen un 30% de participación de mujeres para alcanzar una masa crítica que permita un cambio en las dinámicas de estos órganos de gobierno, este año 44 empresas (34.11%) lograron o superaron esta meta. En general, 48 nuevas mujeres entraron a formar parte de las juntas directivas de los emisores de valores de Colombia este 2025, lo cual aporta a la importancia de las generaciones de relevo y también a lo que significa que nuevas caras femeninas sean reconocidas para ocupar estos cargos.