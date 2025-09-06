Cierres y sanciones en el Aeropuerto El Dorado: operativo identificó retrasos en documentación
En el operativo se sellaron tres establecimientos de comercio al interior del aeropuerto y un parqueadero por incumplir con la normatividad legal.
Colombia
La Alcaldía Local de Fontibón, en coordinación con la Policía Aeroportuaria y varias entidades distritales, adelantó un operativo de inspección, vigilancia y control en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.
Como resultado, el parqueadero del Puente Aéreo (Terminal 2) fue cerrado por tres días por no cumplir con los requisitos legales. El parqueadero central del aeropuerto recibió una amonestación debido a que no contaba con la documentación correspondiente.
Durante el operativo también fueron sellados tres establecimientos de renta de vehículos ubicados dentro del aeropuerto, por incumplir la normatividad vigente. Además, se impusieron comparendos a cuatro automotores; uno de ellos fue inmovilizado por prestar transporte informal y una motocicleta también fue trasladada a patios.
¿Qué entidades participaron en el operativo?
En el procedimiento participaron entidades como la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, Gaula Bogotá y diferentes especialidades de la Policía Nacional.