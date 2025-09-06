Bogotá será sede del Encuentro Ciudades y Culturas del 18 al 21 de septiembre

Colombia

Bogotá será escenario del Encuentro Ciudades y Culturas en Iberoamérica, un evento que reunirá a más de 2.000 participantes y a 300 invitados de 22 países. La inauguración será el jueves 18 en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, a las 8:00 de la mañana, con inscripción previa abierta al público.

Una agenda de cuatro días

• Jueves 18 de septiembre: inauguración en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, a las 8:00 a.m, con inscripción previa abierta al público. La jornada incluirá paneles, entrevistas y dinámicas participativas.

• Viernes 19 de septiembre: construcción de acuerdos entre entidades y ciudades iberoamericanas.

• Sábado 20 de septiembre: encuentro de liderazgos culturales, con mesas temáticas, diálogos locales y un espacio de juventudes.

• Domingo 21 de septiembre: recorridos por proyectos culturales de Bogotá, como el Museo de la Ciudad Autoconstruida y el Bronx Distrito Creativo.

Entre los invitados se encuentran referentes como el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, la gestora cultural argentina María de los Ángeles “Chiqui” González, además de expertos de España, Brasil, Perú y El Salvador.

Con esta iniciativa, Bogotá reafirma su papel como ciudad de puertas abiertas y referente cultural en Iberoamérica. El encuentro también se proyecta como un espacio clave de preparación rumbo a Mondiacult 2025, uno de los hitos más importantes de la agenda cultural global.