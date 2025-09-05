Un habitante de calle asesinó a una persona en un intento de hurto en Medellín

Medellín

La policía capturó a un habitante de calle por haber atacado con un arma cortopunzante a otra persona y ocasionarle la muerte en el barrio Castilla, nororiente de Medellín. La víctima fue llevada al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde pese a la atención médica falleció.

La víctima fue identificada como Gonzalo Rojas Ochoa, de 54 años, a quien en medio de un intento de atraco el hoy capturado le generó dos heridas en el torax. Al parecer, el agredido fue abordado por tres personas para robarle sus pertenencias.

En la reacción de la policía, logró capturar a Jhon Kevin García Acevedo, 30 años, persona en condición de calle que tenía manchas de sangre y portaba un cuchillo que le fue incautado, al parecer el arma homicida.

“A este sujeto, más que ser un habitante de calle, se captura, es porque es un homicida. A los que venimos capturando más que por ser habitantes de calle es porque hacen parte de estructuras criminales o de redes criminales y tendrán que ir ante la justicia y pagar con todo el peso de la ley del estado”, manifestó el secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa.

El presunto homicida fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su posterior judicialización por el delito de homicidio.